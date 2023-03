LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa si accende, gruppo a 3’50” dai fuggitivi (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO 14.52 Ricordiamo dunque la composizione della fuga: Lawrence Warbasse (AG2R Citroën Team), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck), Lilian Calmejane (Intermarché – Circus – Wanty), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Jonas Gregaard e Anders Skaartseth (Uno-X Pro Cycling Team) 14.49 70 km al traguardo di La Loge des Gardes. Abbiamo già visto le prime scintille. 14.46 Il gruppo torna compatto dopo qualche chilometro di grande caos. Questa accelerazione ha però portato il distacco sotto i 4?. 14.43 Ora sembra che i corridori attardati possano ritornare sul resto del gruppo. Gli atleti che si erano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 14.52 Ricordiamo dunque la composizione della fuga: Lawrence Warbasse (AG2R Citroën Team), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck), Lilian Calmejane (Intermarché – Circus – Wanty), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Jonas Gregaard e Anders Skaartseth (Uno-X Pro Cycling Team) 14.49 70 km al traguardo di La Loge des Gardes. Abbiamo già visto le prime scintille. 14.46 Iltorna compatto dopo qualche chilometro di grande caos. Questa accelerazione ha però portato il distacco sotto i 4?. 14.43 Ora sembra che i corridori attardati possano ritornare sul resto del. Gli atleti che si erano ...

