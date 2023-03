LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salita! (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO 16.30 ATTACCA JONAS VINGEGAARD! Subito a ruota Tadej Pogacar! 16.29 Dietro Pogacar c’è il francese Aurelien Paret-Peintre, davanti a David Gaudu e Dani Martinez. Difficoltà per Jack Haig della Bahrain. 16.28 Il gruppo di testa è già molto ridotto! Si è staccato anche il due volte vincitore di questa corsa Maximilian Schachmann. 16.27 Subito ripreso. Ora si mette in testa l’austriaco Felix Grossschartner della UAE. Dietro di lui Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. In difficoltà Magnus Cort che dice addio alla maglia gialla. 16.26 Allunga Clement Champoussin della Arkea, ma il suo attacco non spaventa il gruppo. 16.25 Traguardo inedito per la Paris-Nice, ci darà le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 16.30 ATTACCA JONAS VINGEGAARD! Subito a ruota Tadej Pogacar! 16.29 Dietro Pogacar c’è il francese Aurelien Paret-Peintre, davanti a David Gaudu e Dani Martinez. Difficoltà per Jack Haig della Bahrain. 16.28 Il gruppo di testa è già molto ridotto! Si è staccato anche il due volte vincitore di questa corsa Maximilian Schachmann. 16.27 Subito ripreso. Ora si mette in testa l’austriaco Felix Grossschartner della UAE. Dietro di lui Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. In difficoltà Magnus Cort che dice addio alla maglia gialla. 16.26 Allunga Clement Champoussin della Arkea, ma il suo attacco non spaventa il gruppo. 16.25 Traguardo inedito per la Paris-Nice, ci darà le ...

