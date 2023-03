LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 20 km (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO 13.08 Superati i primi 20 km. Il gruppo è ancora compatto. 13.04 In questi primi chilometri qualche corridore ha provato ad allungare, ma nessuno per ora è riuscito a fare la differenza. 13.00 Si sta viaggiando a una velocità molto alta: 44,3 km/h di media in questi primi venti minuti. 12.56 A meno di sorprese (attenzione a una possibile fuga vincente), saranno i big a contendersi la vittoria nella frazione odierna: i favoriti sono senza dubbio Jonas Vingegaard, reduce dalla vittoria nella cronosquadre di ieri insieme alla sua Jumbo-Visma (risultato che ha permesso al danese di portarsi in terza posizione in classifica generale a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 13.08 Superati i primi 20 km. Ilè ancora. 13.04 In questi primi chilometri qualche corridore ha provato ad allungare, ma nessuno per ora è riuscito a fare la differenza. 13.00 Si sta viaggiando a una velocità molto alta: 44,3 km/h di media in questi primi venti minuti. 12.56 A meno di sorprese (attenzione a una possibile fuga vincente), saranno i big a contendersi la vittoria nella frazione odierna: i favoriti sono senza dubbio Jonas Vingegaard, reduce dalla vittoria nella cronosquadre di ieri insieme alla sua Jumbo-Visma (risultato che ha permesso al danese di portarsi in terza posizione in classifica generale a ...

