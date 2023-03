LIVE – Juventus-Friburgo, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Juventus, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un prestigioso successo contro il Friburgo nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. La formazione piemontese, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Roma, va a caccia del successo contro i tedeschi per mettere in discesa il doppio confronto in vista della gara di ritorno. Nella giornata odierna, mercoledì 8 marzo, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) La, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un prestigioso successo contro ilnel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. La formazione piemontese, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Roma, va a caccia del successo contro i tedeschi per mettere in discesa il doppio confronto in vista della gara di ritorno. Nella giornata odierna, mercoledì 8 marzo, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Continassa: allenamento in corso. Aggregati Barrenechea, Della Valle, Nonge, Ripani, Rouhi e Yildiz. Assenti Soulé… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - tvdellosport : Il tecnico bianconero presenta la sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, in pro… - Luxgraph : LIVE Juventus-Friburgo, Allegri: conferenza stampa in diretta - andreamusso97 : RT @TMW_radio: #Maracanà ?? Avv. Enrico Lubrano: «Carta Covisoc potrebbe determinare una decisione di annullamento per vizi procedurali,… -