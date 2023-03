LIVE Italia-Giappone 7-2, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: Dolce trascina il Settebello con una tripletta (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59: I Giapponesi sprecano anche l’ultima occasione in superiorità e la prima parte di gara si chiude sul 7-2 per l’Italia 1’15” GOL Italia! Ancora Dolce con un pallonetto dalla distanza batte il portiere nipponico. 7-2 1’37” I Giapponesi non sfruttano la superiorità numerica. Bravo De Lungo 2’21” GOL Italia! Settebello in superiorità numerica e la risolve Dolce con una grande conclusione dalla distanza. 6-2 3’05” Italia distratta, la salva De Lungo con una grande deviazione sul palo 3’33” Gol Giappone! Il Giappone sfrutta la superiorità numerica e Araki tutto spostato sulla destra mette in rete. 5-2 4’51” GOL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.59: Isi sprecano anche l’ultima occasione in superiorità e la prima parte di gara si chiude sul 7-2 per l’1’15” GOL! Ancoracon un pallonetto dalla distanza batte il portiere nipponico. 7-2 1’37” Isi non sfruttano la superiorità numerica. Bravo De Lungo 2’21” GOLin superiorità numerica e la risolvecon una grande conclusione dalla distanza. 6-2 3’05”distratta, la salva De Lungo con una grande deviazione sul palo 3’33” Gol! Ilsfrutta la superiorità numerica e Araki tutto spostato sulla destra mette in rete. 5-2 4’51” GOL ...

