LIVE Italia-Giappone 3-1, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: Marziali spinge avanti gli azzurri (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43: Si chiude il primo quarto con l’Italia avanti 3-1 0’38” Gol Giappone! Controfuga del Giappone che realizza il suo primo gol con Araki, 3-1 1’25” GOL Italia! Stavolta gli azzurri sfruttano la superiorità, Alesiani mette in rete da distanza ravvicinata, 3-0 2’31” Gli azzurri sprecano malamente una superiorità numerica 3’38” Il Giappone spreca l’occasione di accorciare le distanze. Rigore per i nipponici ma Inaba colpisce il palo 4’15” Bene gli azzurri in difesa in inferiorità numerica 5’04” GOL Italia! Marziali solo al centro dell’area non ha problemi a battere il portiere avversario. 2-0 5’46” GOL Italia! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43: Si chiude il primo quarto con l’3-1 0’38” Gol! Controfuga delche realizza il suo primo gol con Araki, 3-1 1’25” GOL! Stavolta glisfruttano la superiorità, Alesiani mette in rete da distanza ravvicinata, 3-0 2’31” Glisprecano malamente una superiorità numerica 3’38” Ilspreca l’occasione di accorciare le distanze. Rigore per i nipponici ma Inaba colpisce il palo 4’15” Bene gliin difesa in inferiorità numerica 5’04” GOLsolo al centro dell’area non ha problemi a battere il portiere avversario. 2-0 5’46” GOL! ...

