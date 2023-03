LIVE – Ciclismo | Tirreno-Adriatico 2023 terza tappa | aggiornamenti e risultato in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Lascritta delladella, la Follonica-Foligno di 216 chilometri. La corsa lascia la Toscana e approda in Umbria, per una giornata che potrebbe sorridere ancora ai velocisti dopo la vittoria di ieri targata Jakobsen. Filippo Ganna invece guida ancora la classifica generale e cercherà di mantenere la sua leadership. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, con gliin tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA IN TV: CALENDARIO, ORARI,TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER ...