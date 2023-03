LIVE Berlino-Perugia 18-25, Champions League volley 2023 in DIRETTA: gli umbri dominano il primo parziale! (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 primo set bello ed equilibrato per la prima parte, sul finale Perugia ha inserito le marce alte rifilando un parziale di 12 punti a 5 agli avversari. umbri superiori sia al servizio (2 ace) che a muro (4), ottima distribuzione da parte di Giannelli. 18-25 Lungo il servizio di Tille, il primo set è di Perugia! 18-24 Muro di Sotola su Leon. 17-24 Plotnytskyi pesta la linea dei nove metri. 16-24 Mani-out di Leon, ci sono 8 set-point per Perugia! 16-23 MURONE! Stampatona di Flavio su Brehme! 16-22 Rychlicki trova le mani del muro da posto due. 16-21 ACEEEEE DI PLOTNYTSKYI! 16-20 WOW! Giannelli alza un primo tempo in bagher per Flavio! 16-19 Questa volta è vincente l’attacco di Mote. 15-19 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00set bello ed equilibrato per la prima parte, sul finaleha inserito le marce alte rifilando un parziale di 12 punti a 5 agli avversari.superiori sia al servizio (2 ace) che a muro (4), ottima distribuzione da parte di Giannelli. 18-25 Lungo il servizio di Tille, ilset è di! 18-24 Muro di Sotola su Leon. 17-24 Plotnytskyi pesta la linea dei nove metri. 16-24 Mani-out di Leon, ci sono 8 set-point per! 16-23 MURONE! Stampatona di Flavio su Brehme! 16-22 Rychlicki trova le mani del muro da posto due. 16-21 ACEEEEE DI PLOTNYTSKYI! 16-20 WOW! Giannelli alza untempo in bagher per Flavio! 16-19 Questa volta è vincente l’attacco di Mote. 15-19 ...

