LIVE Berlino-Perugia 1-2, Champions League volley 2023 in DIRETTA: i padroni di casa riaprono la partita! (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Sotola mette fine ad un punto pauroso, scambio senza fine! 0-1 Si riparte con un muro di Perugia. 25-23 Ace di Tille, partita riaperta. 24-23 A segno Sotola da seconda linea, set-point per la formazione di casa. 23-23 MURONEEEE DI FLAVIO SU SCHOTT! Tensione elevata in questo scambio. 23-22 Non passa la battuta di Russo. 22-22 ACEEEEE DI RUSSO! Set riaperto! 22-21 Pipe imprendibile di Leon! 22-20 Ancora una parallela di Kessel, ottimo il suo ingresso per Berlino. 21-20 Leon passa in alto da posto quattro. 21-19 Parallela di Sotola, tutto facile contro il muro ad uno di Leon. 20-19 MURO AD UNO DI RYCHLICKI SU SOTOLA! 20-18 Parallela imprendibile di Kessel. 19-18 Bordata in pipe di Plotnytskyi! 19-17 Mani-out di Sotola da posto quattro. 18-17 ACEEEE DI

