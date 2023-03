Lite senza precedenti tra Orsini e Sala | “Dici soltanto bugie” Toni mai visti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Scontro più che acceso tra Alessandro, il professore ormai noto al grande pubblico per le sue analisi sulla guerra in Ucraina, e Cecilia, giornalista de Il Foglio. I due sono ospiti della puntata del 7 marzo di Cartabianca, talk show di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, e si scatenano in una vera e propriaa suon di colpi bassi. A scatenare l'incendio è il discorso disul conflitto: “Stiamo portando avanti un massacro inutilmente quando invece potremmo avviare subito un'iniziativa diplomatica. Quando la guerra finirà, comunque bisogna prevedere delle concessioni territoriali per la Russia”.gli risponde per le rime: “Queste previsioni sono un po' forti, il professornon aveva previsto neanche che ci sarebbe stata una controffensiva nell'area di ...