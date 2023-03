L'Italia fa un passo verso l'organizzazione di Euro2032: semaforo verde dalla politica (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'Italia fa un passo in avanti verso l'organizzazione di Euro2032. “L'Italia, su iniziativa della Figc, si apre all'ipotesi di ospitare gli europei di calcio nel 2032, e tempestivamente la Commissione Cultura e Sport al Senato che presiedo approva una risoluzione, a prima firma del senatore Filippo Melchiorre, che impegna il Governo a sostenere la candidatura”, l'annuncio di Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Sport al Senato. Non si è fatta attendere la reazione del presidente della Figc Gabriele Gravina: “È un atto politico di grande valore, perché unanime e trasversale. Stiamo ultimando un dossier serio e credibile, che presenteremo fra un mese, questo importante impegno politico rafforza il percorso che abbiamo tracciato e che ci vede quotidianamente al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'fa unin avantil'di. “L', su iniziativa della Figc, si apre all'ipotesi di ospitare gli europei di calcio nel 2032, e tempestivamente la Commissione Cultura e Sport al Senato che presiedo approva una risoluzione, a prima firma del senatore Filippo Melchiorre, che impegna il Governo a sostenere la candidatura”, l'annuncio di Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Sport al Senato. Non si è fatta attendere la reazione del presidente della Figc Gabriele Gravina: “È un atto politico di grande valore, perché unanime e trasversale. Stiamo ultimando un dossier serio e credibile, che presenteremo fra un mese, questo importante impegno politico rafforza il percorso che abbiamo tracciato e che ci vede quotidianamente al ...

