L’Italia del Rugby ha cambiato faccia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) «Se prima di ogni nostro atto ci mettessimo a prevederne tutte le conseguenze, a considerarle seriamente, anzitutto quelle immediate, poi le probabili, poi le possibili, poi le immaginabili, non arriveremmo neanche a muoverci dal punto in cui ci avrebbe fatto fermare il primo pensiero. I buoni e i cattivi risultati delle nostre parole e delle nostre azioni si vanno distribuendo, presumibilmente in modo alquanto uniforme ed equilibrato, in tutti i giorni del futuro, compresi quelli, infiniti, in cui non saremo più qui per poterlo confermare, per congratularci o chiedere perdono». Cecità, José Saramago Il Sei Nazioni 2023 ha già superato il giro di boa eè partita nel suo generoso percorso a ostacoli, una rivoluzione tecnica piena di incognite e di rischi, ma con l’idea di portare a termine una trasformazione profonda nell’idea di...