L’intimità discreta che un corteo antifascista riesce a offrire ogni tanto

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Sabato scorso ho partecipato alla manifestazione di Firenze. E chi se ne frega, direte voi. Infatti, solo che ho letto e sentito strane notizie sulle ragioni che hanno spinto parecchie persone a partecipare alla manifestazione di Firenze, dunque anche me. Per dirne una, la Stampa, sia pure per contrapporre plasticamente Firenze a Torino (“Ildei violenti”), ha intitolato in prima: “La piazza pacifista”. Io a una manifestazione per la pace vado volentieri. A una “pacifista”, se volesse dire per esempio che non bisogna usare una forza per liberare Sarajevo dopo anni di assedio e giorni di Srebrenica, se volesse dire per esempio che non bisogna aiutare materialmente la resistenza ucraina, non andrei, oppure andrei camminando in direzione contraria, come Plinio il Vecchio. Ma non era questo il tema della manifestazione, salvo che mi sia sfuggito. Anzi, avevo appena ...