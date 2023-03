L’Inter si prepara per la sfida allo Spezia: attesi due recuperi ? Sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Inter venerdì giocherà contro lo Spezia in campionato. Pronti due rientri in casa nerazzurra con Inzaghi che dovrebbe far ruotare qualche uomo in vista anche del Porto ULTIME ? Notizie positive dall’infermeria per Simone Inzaghi. L’Inter venerdì affronterà lo Spezia di Leonardo Semplici (vedi conferenza stampa). Dovrebbero recuperare, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, sia Federico Dimarco che Joaquin Correa. Il primo si è allenato con ottima intensità e se dovesse confermarla anche domani allora partirà con la squadra direzione La Spezia. Comunque vada, entrambi partiranno dalla panchina. Infatti, Inzaghi dovrebbe confermare le due ali Dumfries e Gosens, mentre in attacco Lukaku in vantaggio su Dzeko. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023)venerdì giocherà contro loin campionato. Pronti due rientri in casa nerazzurra con Inzaghi che dovrebbe far ruotare qualche uomo in vista anche del Porto ULTIME ? Notizie positive dall’infermeria per Simone Inzaghi.venerdì affronterà lodi Leonardo Semplici (vedi conferenza stampa). Dovrebbero recuperare, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, sia Federico Dimarco che Joaquin Correa. Il primo si è allenato con ottima intensità e se dovesse confermarla anche domanira partirà con la squadra direzione La. Comunque vada, entrambi partiranno dalla panchina. Infatti, Inzaghi dovrebbe confermare le due ali Dumfries e Gosens, mentre in attacco Lukaku in vantaggio su Dzeko. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

