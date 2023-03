L’Inter ritrova Gosens. La sua una testimonianza: l’impegno ripaga! (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gosens alL’Inter ha deluso le aspettative di molti e alimentato le speranze di alcuni. Nelle ultime due gare è arrivata la prova della sua crescita, frutto di una grande forza di volontà. Ora, però, serve continuare sul campo. RESILIENZA – Abbiamo visto Robin Gosens arrancare, stanco, sulla fascia sinistra. Abbiamo scrutato i suoi movimenti lenti e fuori tempo. Ci siamo disperati a guardarlo fallire delle giocate semplici. Ma, mai, lo abbiamo visto perdere quella forza di volontà che lo contraddistingue. Gosens è la prova vivente che l’impegno e la costanza vengono, prima o poi, sempre ripagate. Ce lo ha dimostrato in Bologna-Inter, quando l’unico sprazzo di luce, nel cielo tempestoso del Dall’Ara, si è rivelato essere proprio lui. E, ancora, Gosens lo ha confermato a San Siro, con una ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023)alha deluso le aspettative di molti e alimentato le speranze di alcuni. Nelle ultime due gare è arrivata la prova della sua crescita, frutto di una grande forza di volontà. Ora, però, serve continuare sul campo. RESILIENZA – Abbiamo visto Robinarrancare, stanco, sulla fascia sinistra. Abbiamo scrutato i suoi movimenti lenti e fuori tempo. Ci siamo disperati a guardarlo fallire delle giocate semplici. Ma, mai, lo abbiamo visto perdere quella forza di volontà che lo contraddistingue.è la prova vivente chee la costanza vengono, prima o poi, sempre ripagate. Ce lo ha dimostrato in Bologna-Inter, quando l’unico sprazzo di luce, nel cielo tempestoso del Dall’Ara, si è rivelato essere proprio lui. E, ancora,lo ha confermato a San Siro, con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : L'Inter ritrova Gosens. La sua una testimonianza: l'impegno ripaga! - - smelfnew : @r_campix @CampiMinati @andreaabodi E quali sarebbero le azioni antisportive? L'Inter come fa a tenersi i migliori… - Daniele20052013 : #Calcio. #Spezia, #Semplici ritrova #Zoet e #Moutinho per l’#Inter - UBrignone : RT @DAZN_IT: L'Inter ritrova vittoria e secondo posto con Mkhitaryan e Lautaro ? Il Lecce non riesce a fermare un'altra big #InterLecce #S… - nicolettcariolo : RT @it_inter: L'Inter batte il Lecce con un gol per tempo e ritrova il sorriso: sblocca #Mkhitaryan, raddoppia #Lautaro. Tre punti importan… -

Anselmo 'Spadino' Robbiati: il mancino della provvidenza Spadino si ritrova comunque in panchina, il Trap gli preferisce ... Decide di lasciare Firenze e cambiare aria accettando l'offerta ... a sorpresa, passa all'Inter nell'operazione che porta Moriero in ... Champions League, stasera Tottenham - Milan: orario, arbitro e formazioni L'ex tecnico di Juventus, Inter e Nazionale ha recuperato dall' ... L'allenatore del Milan predica calma, aspettandosi un match ... Stefano Pioli ritrova alcune pedine importanti del suo Milan. In porta ... Dumfries in uscita, Buchanan in pole: Inter, tutti i nomi per il casting a destra Dopo anni in cerca di un esterno mancino di qualità, l'Inter adesso si ritrova a sinistra con due titolari: la crescita di Dimarco è stata travolgente ed esaltante nell'ultimo biennio, tant'è che ... Spadino sicomunque in panchina, il Trap gli preferisce ... Decide di lasciare Firenze e cambiare aria accettando'offerta ... a sorpresa, passa all'nell'operazione che porta Moriero in ...'ex tecnico di Juventus,e Nazionale ha recuperato dall' ...'allenatore del Milan predica calma, aspettandosi un match ... Stefano Piolialcune pedine importanti del suo Milan. In porta ...Dopo anni in cerca di un esterno mancino di qualità,adesso sia sinistra con due titolari: la crescita di Dimarco è stata travolgente ed esaltante nell'ultimo biennio, tant'è che ... Rivincita Gosens: scintilla scoccata, l’Inter riparte da lui. Il tandem con Dimarco… fcinter1908