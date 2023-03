L'insicurezza della Stazione Centrale è il fallimento della finta accoglienza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da giorni si parla dell'accoltellamento di alcune persone da parte di un immigrato clandestino fuori dalla Stazione Centrale di Milano. Un fatto di cronaca finito sulle prima pagine di siti e giornali. Ma che per noi di Panorama è tutto tranne che una notizia. Non prendeteci per matti; il fatto è che la nostra redazione si trova proprio sulla piazza della Stazione e quindi come nessun altro collega vediamo, conosciamo, osserviamo quello che succede, giorno dopo giorno, allo stesso modo. Quindi l'ultima cosa che l'aggressione dell'altra sera possa farci è sorprenderci. Dovreste vedere cosa capita ogni mattina: verso le 8.30 una decina di mezzi dell'Amsa, la municipalizzata che si occupa di rifiuti e pulizia, si presentano sulla piazza e sotto i portici dei dintorni a pulire, o meglio «sanificare», ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da giorni si parla dell'accoltellamento di alcune persone da parte di un immigrato clandestino fuori dalladi Milano. Un fatto di cronaca finito sulle prima pagine di siti e giornali. Ma che per noi di Panorama è tutto tranne che una notizia. Non prendeteci per matti; il fatto è che la nostra redazione si trova proprio sulla piazzae quindi come nessun altro collega vediamo, conosciamo, osserviamo quello che succede, giorno dopo giorno, allo stesso modo. Quindi l'ultima cosa che l'aggressione dell'altra sera possa farci è sorprenderci. Dovreste vedere cosa capita ogni mattina: verso le 8.30 una decina di mezzi dell'Amsa, la municipalizzata che si occupa di rifiuti e pulizia, si presentano sulla piazza e sotto i portici dei dintorni a pulire, o meglio «sanificare», ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oltreilblu : Per tutte le donne che sopportano il peso della famiglia senza sapere come sfamarla, dell'insicurezza costante, per… - sgrettolatore : @LibertarianDoge Di nuovo parli della tua incapacità personale a risolvere alcuni problemi. Anche io ho difficoltà… - Maaawi15 : RT @shreklovemilf69: Solo ora dopo molto tempo ho capito il significato di questa vignetta . Se potessi andare indietro nel tempo lo direi… - Anna__polly : @salutiebaci1 Qui lui era accecato dalla sua insicurezza e della paura che lei non stesse al suo stesso livello, ch… - shreklovemilf69 : Solo ora dopo molto tempo ho capito il significato di questa vignetta . Se potessi andare indietro nel tempo lo di… -