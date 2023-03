L’inquinamento danneggia anche il nostro olfatto

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Durante la pandemia di Covid, molti hanno appreso il significato della parola “anosmia” in quanto la perdita dell’era uno dei sintomi più comuni insieme alla perdita del gusto. Tuttavia, il problema dell’anosmia è molto più ampio e duraturo:sta infatti erodendo il senso dell’, che è spesso sottovalutato tra i cinque sensi, con conseguenze pericolose che vanno ben oltre il semplice riconoscimento degli odori. Anosmia e inquinamento: un problema di salute pubblica Diversi studi hanno evidenziato che l’esposizione alle tossine presenti nell’aria aumenta del 60% il rischio di sviluppare l’anosmia, e nelle aree ad alta densità di smog, come ad esempio la Pianura Padana e le grandi città brasiliane, si registrano importanti riduzioni dell’nella popolazione. Si sta assistendo, quindi, ...

