L'ingegnere che indossa gonne e tacchi a spillo per andare in ufficio: «Sono eterosessuale, a mia moglie non dispiace»

Un uomo eterosessuale che indossa tacchi a spillo e gonne in ufficio, evita i pantaloni e dice che il suo guardaroba è composto al 50% da abbigliamento femminile ha rivelato come a sua moglie "non dispiacciano" le sue scelte di stile. L'ingegnere in tacchi a spillo Lui è Mark Bryan, 63 anni, di Dallas, Texas, Stati Uniti. È un ingegnere di robotica e cinque anni fa ha cominciato a indossare gonne e tacchi alti per andare in ufficio, anche se – come riporta il Daily Mail – è sempre stato interessato ad esplorare tutte le possibilità della moda sin da quando era al college. L'unica occasione in cui mette da parte le scarpe da donna è ...

