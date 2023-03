L'incredibile storia del motore W12 Bentley, che sta per andare in pensione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bentley ha annunciato che tra poco più di un anno, nell'aprile 2024, smetterà di produrre il motore W12. Il motivo di questo pensionamento è legato alla strategia Beyond100 che prevede la totale conversione all'elettrico di tutta la produzione Bentley entro il 2030. In questo nuovo scenario non c'è evidentemente spazio per il W12, che non verrà nemmeno elettrificato con una variante ibrida. L'ultimo motore W12 Quella del W12, però, sarà un'uscita di scena in grande stile, visto che a Crewe si è concluso da poco lo sviluppo della versione più potente di sempre, destinata alla Bentley Batur. Annunciata lo scorso agosto, è una supercar in serie limitata di 18 esemplari (costruiti a mano da Mulliner) che prefigura il futuro stilistico del marchio britannico. Il suo lungo cofano anteriore ospiterà il W12 ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 marzo 2023)ha annunciato che tra poco più di un anno, nell'aprile 2024, smetterà di produrre ilW12. Il motivo di questo pensionamento è legato alla strategia Beyond100 che prevede la totale conversione all'elettrico di tutta la produzioneentro il 2030. In questo nuovo scenario non c'è evidentemente spazio per il W12, che non verrà nemmeno elettrificato con una variante ibrida. L'ultimoW12 Quella del W12, però, sarà un'uscita di scena in grande stile, visto che a Crewe si è concluso da poco lo sviluppo della versione più potente di sempre, destinata allaBatur. Annunciata lo scorso agosto, è una supercar in serie limitata di 18 esemplari (costruiti a mano da Mulliner) che prefigura il futuro stilistico del marchio britannico. Il suo lungo cofano anteriore ospiterà il W12 ...

