L’importante funzione della microglia per l’immunità cerebrale: la ricerca (Di mercoledì 8 marzo 2023) l’immunità cerebrale si attiva attraverso la microglia – una delle principali cellule immunitarie del sistema nervoso centrale – e una ricerca de La Sapienza di Roma è riuscita a svelarne i meccanismi, speranza di nuove cure contro il dolore neuropatico frequente dopo la chemioterapia. Ma cos’è la microglia? Ma facciamo un passo indietro: forse non tutti sanno che la microglia è una tipologia di cellula che si trova nel cervello e svolge funzioni differenti, fra cui la protezione del cervello e il supporto alla funzione neuronale. La microglia ha un aspetto ramificato ed è costituita da cellule che possono muoversi rapidamente per raggiungere le aree del cervello che necessitano di protezione o riparazione. La microglia ... Leggi su fmag (Di mercoledì 8 marzo 2023)si attiva attraverso la– una delle principali cellule immunitarie del sistema nervoso centrale – e unade La Sapienza di Roma è riuscita a svelarne i meccanismi, speranza di nuove cure contro il dolore neuropatico frequente dopo la chemioterapia. Ma cos’è la? Ma facciamo un passo indietro: forse non tutti sanno che laè una tipologia di cellula che si trova nel cervello e svolge funzioni differenti, fra cui la protezione del cervello e il supporto allaneuronale. Laha un aspetto ramificato ed è costituita da cellule che possono muoversi rapidamente per raggiungere le aree del cervello che necessitano di protezione o riparazione. La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il presidente della Regione Calabria Occhiuto (Forza Italia) alla Stampa: «Se uno è davvero disperato parte senza p… - _Pimple_ : @_wankycriss Se ci pensi quella scena è tipo la cosa più importante per il 2, e quando fecero l'1 non l'avevano pen… - Aokaze87 : @gReThaZumberG @fabius10scudi @Zot_64 Su questo non ci sono dubbi, né per l'ebraismo né per il cristianesimo, ma il… - dickfeet77 : @ArseSniffer Penso vhe sia una vostra soggettiva, comunque gli odori naturali hanno una loro funzione, quindi anche… - maurorizzi_mr : @fiorucci1966 @MarcoCantamessa L’antifascismo, o meglio la resistenza, ha avuto una funzione storica importante. Or… -

Starbucks apre a Bari, si cercano baristi e store manager E non meno importante, lavorare in un ambiente accogliente e ... Per favorire l'occupazione c'è già la Gol Nell'ambito del Pnrr è ...è spostare il perno dalla sfera assistenzialista alla funzione di ... 'Favorire l'accesso alla cannabis terapeutica': sì del Consiglio comunale modenese a mozione ... "Parliamo di una sostanza che svolge funzione terapeutica per ... Silingardi ha poi rilevato l'importanza della presenza del Comune in ... Per Paola Aime (Europa Verde - Verdi) "la mozione è importante ... Come l'inclinazione di Marte ha influenzato il ciclo dell'acqua "Questa stratificazione è importante perché è una testimonianza ...è importante perché è una testimonianza diretta di come l'acqua e ... Poter conoscere ora il tasso di movimento dell'acqua in funzione ... E non meno, lavorare in un ambiente accogliente e ... Per favorire'occupazione c'è già la Gol Nell'ambito del Pnrr è ...è spostare il perno dalla sfera assistenzialista alladi ...... "Parliamo di una sostanza che svolgeterapeutica per ... Silingardi ha poi rilevato'importanza della presenza del Comune in ... Per Paola Aime (Europa Verde - Verdi) "la mozione è..."Questa stratificazione èperché è una testimonianza ...èperché è una testimonianza diretta di come'acqua e ... Poter conoscere ora il tasso di movimento dell'acqua in... Blog | Lingua e sessismo: il sondaggio di WeWorld per svelare gli ... Alley Oop