Liliana Segre e l’8 marzo | «Non vogliamo smettere di indignarci»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) «Temi come violenza di genere, femminicidio, violenza domestica anche, sono quasi diventati una parte normale del nostro vocabolario, qualcosa da condannare e combattere ma subìti quasi come inevitabili». Lo scrive la senatrice a vita, in un intervento su Repubblica in occasione dell’8. Nel quale esorta invece a «nondi indignarsi, di denunciare, di solidarizzare con le donne che subiscono violenza, di pretendere dalle istituzioni impegno, determinazione nella prevenzione e nella repressione, impegno nella formazione e informazione». La senatrice a vita osserva che «non avremo mai un vero salto di qualità se non si afferma nel dibattito pubblico, nella coscienza civile, il riconoscimento dell’autonomia e del valore del punto di vista femminile, portatore di una sensibilità di genere senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 8 MARZO | La senatrice Liliana Segre esorta a non 'smettere di indignarsi, di denunciare, di solidarizzare con le d… - sbonaccini : L’università di Bologna ha conferito la laurea ad honorem in scienze filosofiche a Liliana Segre. “Superstite dell… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I L'Università di Bologna conferisce la laurea ad honorem in scienze filosofiche a Liliana… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 8 MARZO | La senatrice Liliana Segre esorta a non 'smettere di indignarsi, di denunciare, di sol… - pramartello : RT @PBerizzi: L'amministrazione di Gioia del Colle vuole intitolare una via a Giorgio Almirante, teorico della persecuzione razziale degli… -

La senatrice a vita, in un intervento su Repubblica in occasione dell'8 marzo, esorta invece a non "smettere di indignarsi, di denunciare, di solidarizzare con le donne che subiscono ...Lo scrive la senatrice a vita, in un intervento su Repubblica in occasione dell'8 marzo. Nel quale esorta invece a "non smettere di indignarsi, di denunciare, di solidarizzare con le ...Lei chi vorrebbe come mentor "Mi piacerebbe parlare in modo continuativo con la senatrice, poter fare incontri settimanali con Angela Merkel. E con donne della storia che hanno ...

Liliana Segre e l'8 marzo: «Non vogliamo smettere di indignarci» Open

Society should never stop feeling indignation for violence against women and showing solidarity with those who experience it, Life Senator Liliana Segre said in an article published by La Repubblica n ..."Temi come violenza di genere, femminicidio, violenza domestica anche, sono quasi diventati una parte normale del nostro vocabolario, qualcosa da condannare e combattere ma subìti quasi come inevitabi ...