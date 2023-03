Lidl rinnova sostegno a Donne in rete contro violenza e a Salute Donna onlus (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Consapevole del proprio ruolo nella società e con il desiderio di esserne parte attiva, Lidl Italia rinnova il proprio sostegno nei confronti di due realtà non profit che assistono e supportano le Donne più fragili. In occasione della giornata dedicata alle conquiste sociali, economiche e politiche delle Donne, infatti, l'Azienda ha donato 20.000 euro a D.i.Re – Donne in rete contro la violenza e la medesima cifra a Salute Donna onlus, per un sostegno che complessivamente ammonta a 40.000 euro. Un impegno concreto, si legge in una nota, che dimostra la volontà dell'Insegna di contribuire attivamente alla lotta contro le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Consapevole del proprio ruolo nella società e con il desiderio di esserne parte attiva,Italiail proprionei confronti di due realtà non profit che assistono e supportano lepiù fragili. In occasione della giornata dedicata alle conquiste sociali, economiche e politiche delle, infatti, l'Azienda ha donato 20.000 euro a D.i.Re –inlae la medesima cifra a, per unche complessivamente ammonta a 40.000 euro. Un impegno concreto, si legge in una nota, che dimostra la volontà dell'Insegna di contribuire attivamente alla lottale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foodaffairs_it : Festa della donna. Lidl Italia rinnova il sostegno verso due realtà non profit che assistono e supportano le donne… - StraNotizie : Lidl rinnova impegno nella ricerca sostenendo campagna Fondazione Veronesi - BinaryOptionEU : RT 'Per ogni confezione di limoni verranno devoluti 40 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare nuove… - beppezini : RT @Adnkronos: Per ogni confezione di limoni verranno devoluti 40 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare nuove borse di ric… - vivereitalia : Lidl rinnova impegno nella ricerca sostenendo campagna Fondazione Veronesi -

Lidl rinnova impegno nella ricerca sostenendo campagna Fondazione Veronesi Come spiega Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia, 'l'attenzione alla responsabilità sociale ha guidato il nostro operato negli anni e il nostro entusiasmo per le iniziative ... Lidl rinnova impegno nella ricerca sostenendo campagna Fondazione Veronesi. Come spiega Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia, "l'attenzione alla responsabilità sociale ha guidato il nostro operato negli anni e il nostro entusiasmo per le iniziative ... Lidl si rinnova a Senigallia: inaugurata la nuova sede in via Podesti Il nuovo store è frutto della demolizione e ricostruzione sullo stesso sito dello storico Lidl aperto nel 1999, primo punto vendita della Catena in tutta la Regione Marche. Dal punto di vista ... Come spiega Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSRItalia, 'l'attenzione alla responsabilità sociale ha guidato il nostro operato negli anni e il nostro entusiasmo per le iniziative ...Come spiega Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSRItalia, "l'attenzione alla responsabilità sociale ha guidato il nostro operato negli anni e il nostro entusiasmo per le iniziative ...Il nuovo store è frutto della demolizione e ricostruzione sullo stesso sito dello storicoaperto nel 1999, primo punto vendita della Catena in tutta la Regione Marche. Dal punto di vista ... Lidl rinnova il proprio sostegno a due realtà che supportano le ... DM - Distribuzione Moderna Lidl rinnova impegno nella ricerca sostenendo campagna Fondazione Veronesi Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - In un momento storico in cui il sostegno alla ricerca scientifica è sempre più necessario, Lidl Italia annuncia la ... Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - In un momento storico in cui il sostegno alla ricerca scientifica è sempre più necessario, Lidl Italia annuncia la ...