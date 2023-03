Licata | svelato giallo del 16enne col piombino in testa ' Sparò il cuginetto di 14 anni'

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La polizia ha risolto il caso: il ragazzo è stato colpito per errore mentre giocava con il, che ora rischia di essere iscritto nel registro degli indagati per lesioni personali colpose. E la ...

La polizia ha risolto il caso: il ragazzo è stato colpito per errore mentre giocava con il cuginetto, che ora rischia di essere iscritto nel registro degli indagati per lesioni personali colpose. E la ...Sarebbe così è statoil mistero del giovane diche ieri sera era arrivato lamentando un forte mal di testa e presentando una ferita al capo. Inizialmente i medici del pronto soccorso ......13 anni di carcere in seguito all'arresto nell'operazione "Camaleonte" in cui e' statoil ...e' stato nuovamente arrestato e in seguito condannato con l'accusa di essere il capomafia di. ...

Licata, sedicenne ferito alla testa da proiettile: indagato il cugino Grandangolo Agrigento

Migliorano le condizioni del sedicenne di Licata ferito alla testa da un proiettile esploso con un fucile ad aria compressa. Il giovane non è in pericolo di vita e si trova adesso ricoverato nel repar ...«Plurimi episodi di corruzione e abuso d’ufficio» negli appalti del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, tra il 2020 e il 2021». E’ l’ipotesi di reato contestata e tre pubblici ...