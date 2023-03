Libero contro la finta Confindustria? Una colossale fake-news | Guarda (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una colossale "fake-news". Ieri, martedì 7 marzo, un account-parodia di Confindustria, su Twitter, ha rilanciato quanto potete vedere qui in calce. Un articolo - inesistente - di www.Liberoquotidiano.it dal titolo: "Anche Confindustria rema contro il Governo. Il tweet della vergogna.". Il tweet in questione era, appunto, quello dell'account "parodia" di Confindustria, che con toni grevi si scagliava contro Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno nel mirino per la strage di Cutro e impegnato nell'informativa alla Camera prima e al Senato poi. Nel cinguettio della finta Confindustria, si leggeva: "Piantedosi si dovrebbe dimettere anche solo per le putt*** che ha detto oggi alla Camera". Il sito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una". Ieri, martedì 7 marzo, un account-parodia di, su Twitter, ha rilanciato quanto potete vedere qui in calce. Un articolo - inesistente - di www.quotidiano.it dal titolo: "Ancheremail Governo. Il tweet della vergogna.". Il tweet in questione era, appunto, quello dell'account "parodia" di, che con toni grevi si scagliavaMatteo Piantedosi, il ministro dell'Interno nel mirino per la strage di Cutro e impegnato nell'informativa alla Camera prima e al Senato poi. Nel cinguettio della, si leggeva: "Piantedosi si dovrebbe dimettere anche solo per le putt*** che ha detto oggi alla Camera". Il sito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Briatore contro le gare per i balneari e per la salvaguardia delle piccole aziende familiari e Fratoianni per il li… - TizianoFerro : Dal 1 al 18 marzo donando al 45590 con un semplice SMS o una telefonata da fisso puoi contribuire al progetto di… - FabrizioDalCol : Santoro, fango contro Salvini: 'Quando vede i migranti diventa un leone affamato' - MichelaGatti156 : @eniolucherini @marattin Tutti gli altri non sono tifosi? Per es. Sole 24 ore e Corriere. Per non parlare di Giorna… - FabrizioDalCol : Schlein, sparata contro Meloni: 'Cancelli domani il dl anti-Ong' -