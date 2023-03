“L’ho fatto per Ivana” Luca Onestini | ora lo sa tutta l’Italia | la confessione al GF Vip 7

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023), laal Al GF Vip 7 ha riacceso la speranza di rivedere i due ex fidanzati insieme. Ormai manca un mese alla fine del reality show e poi i concorrenti potranno tornare alla vita di sempre. Tra i due c’è stato sicuramente un riavvicinamento grazie al programma di Alfonso Signorini e in tanti si stanno domandando se possano esserci spiragli per un ritorno di fiamma. Nella puntata del 6 febbraioè entra nella casa del GF Vip come ospite e ha potuto trascorrere dei giorni insieme all’ex fidanzato. Appena entrata,Mrazova dice all’ex compagno: “Hai detto delle parole bellissime su di me, però c’è una cosa sulla quale che non sono d’accordo: che dopo ci abbiamo riprovato. Invece, ci siamo lasciati una volta sola. Io sono ...