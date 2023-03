L’ex nightclub che ospitava i primi eventi ECW a Philadelphia sarà demolito

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’edificio che più di tutti è sinonimo di Extreme Championship Wrestling èsala bingo all’angolo tra Swanson e Ritner a South Philly, oggi conosciuta come 2300 Arena e che ancora adesso ospita il pro wrestling. Tuttavia, quando all’inizio degli anni ’90 la promotion operava ancora sotto il marchio Eastern Championship Wrestling, essa occupava un altro luogo a Westchiamato The Chestnut Cabaret. Ma mentre la “città dell’amore fraterno” continua a evolversi, iltra la 38a e Ludlow è diventato l’ultima vittima del cambiamento: è infatti prevista la sua demolizione. Li nacque tutto… Noto soprattutto per la musica dal vivo, il Chestnut Cabaret (conosciuto anche come Pegasus Showcase e The Blockley) ha ospitato dal 1978 al 2013 numerosi musicisti iconici come i Nirvana, i Red Hot Chili Peppers, Jay-Z, ...