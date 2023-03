L'Europa cambia approccio sui migranti: Meloni esulta per la vittoria (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'Italia va avanti spedita sulla vicenda migranti e ottiene una vittoria nel braccio di ferro con Bruxelles che si protrae da tempo. “Sono soddisfatta dalla risposta che è arrivata dalla presidente Ursula von der Leyen che tiene in considerazione, riprende le conclusioni che avevamo avuto nell'ultimo Consiglio europeo, nelle quali si conferma un cambio di approccio della questione migratoria, la consapevolezza di un problema che va affrontato a livello europeo, di combattere traffici e i trafficanti anche per salvare vite umane e la cooperazione con i paesi africani” il pensiero di Giorgia Meloni sulla vicenda, che fissa le prossime tappe: “Il Consiglio europeo deve fare passi in avanti concretamente sulla materia, in particolare sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e sulla cooperazione con i paesi africani”. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'Italia va avanti spedita sulla vicendae ottiene unanel braccio di ferro con Bruxelles che si protrae da tempo. “Sono soddisfatta dalla risposta che è arrivata dalla presidente Ursula von der Leyen che tiene in considerazione, riprende le conclusioni che avevamo avuto nell'ultimo Consiglio europeo, nelle quali si conferma un cambio didella questione migratoria, la consapevolezza di un problema che va affrontato a livello europeo, di combattere traffici e i trafficanti anche per salvare vite umane e la cooperazione con i paesi africani” il pensiero di Giorgiasulla vicenda, che fissa le prossime tappe: “Il Consiglio europeo deve fare passi in avanti concretamente sulla materia, in particolare sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e sulla cooperazione con i paesi africani”. ...

