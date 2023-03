Letexpo | Grimaldi Alis | Turismo interazionale | finito l’effetto Covid Crescita boom nel 2023

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 marzo 2023) ”Con i nostri associati, che rappresentano esempi eccellenti di imprenditorialità e senso del dovere, non ci siamo mai fermati, neanche nei momenti più critici come la pandemia e la guerra. Grazie alla continuità dei nostri servizi di trasporto ci siamo fatti carico dell’impegno di salvaguardare, in un momento così critico, gli approvvigionamenti per le famiglie e le industrie”. Lo sottolinea il presidente di, Guido, in occasione dell’inaugurazione di, l’evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona. ”Grazie ad un trasporto sostenibile di merci e persone – aggiunge – stanno crescendo anche altri settori molto importanti per il nostro Paese e, in particolare, il. Le previsioni per ilparlano infatti di un +30% per il...