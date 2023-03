Letexpo | Grimaldi Alis | Giovani venite a Verona | qui concrete opportunità per 50 mila di voi

(Di mercoledì 8 marzo 2023) ”Contribuiremo ad offrireagli oltre 50.000attesi in questi giorni da ogni angolo del Paese, che verranno aper visitare il nostro grande evento, entrare in contatto con le principali aziende italiane ed europee e svolgere proprio qui in fiera anche numerosi colloqui. Vogliamo infatti contribuire, come avvenuto lo scorso anno, ad aiutare molti di questia trovare lavoro, esaudire il loro sogno e rimanere a vivere nel nostro splendido Paese”. Lo sottolinea il presidente di, Guido, in occasione dell’inaugurazione di, l’evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : LetExpo. Grimaldi: “Noi settore essenziale in tutto il territorio”: (Adnkronos) - In occasione dell’apertura di Let… - edosyloslabini : RT @CulturaIdentita: Da domani a Verona parte @LetExpo, l'innovativa fiera su logistica sostenibile, trasporti e servizi promossa da @ALIS_… - CulturaIdentita : Da domani a Verona parte @LetExpo, l'innovativa fiera su logistica sostenibile, trasporti e servizi promossa da… -

Lo ha detto il presidente di Alis, Guido, intervenendo al2023, evento fieristico dedicato al settore della logistica, dei trasporti e dell'intermodalita' organizzato dall'...Lo ha detto il presidente di Alis, Guido, nell'intervento introduttivo di2023. 'Noi sosteniamo da tempo - ha aggiunto - che, per risolvere tale carenza ed aumentare i livelli ...Lo ha detto il presidente di Alis, Guido, nel suo intervento introduttivo al2023. 'A conferma di cio' - ha aggiunto - , un'analisi condotta dal Centro Studi Alis con Srm, l'...

LetExpo. Grimaldi: “Noi settore essenziale in tutto il territorio” - Il ... Il Sole 24 ORE

”Con i nostri associati, che rappresentano esempi eccellenti di imprenditorialità e senso del dovere, non ci siamo mai fermati, neanche nei momenti più critici come la pandemia e la guerra. Grazie all ...”Contribuiremo ad offrire concrete opportunità agli oltre 50.000 giovani attesi in questi giorni da ogni angolo del Paese, che verranno a Verona per visitare il nostro grande evento, entrare in contat ...