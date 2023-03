Leonardo: contratti preliminari per 50 nuovi elicotteri Aw09 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Al salone Heli - Expo 2023, di Atlanta, Leonardo annuncia la firma di contratti e di un accordo di collaborazione per il mercato Usa per l'elicottero monomotore di nuova generazione Aw09, "del quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Al salone Heli - Expo 2023, di Atlanta,annuncia la firma die di un accordo di collaborazione per il mercato Usa per l'elicottero monomotore di nuova generazione, "del quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrewsword2 : RT @MilanoFinanza: Leonardo, contratti preliminari per oltre 50 elicotteri AW09. Ordini da tutto il mondo - MilanoFinanza News https://t.co… - MilanoFinanza : Leonardo, contratti preliminari per oltre 50 elicotteri AW09. Ordini da tutto il mondo - MilanoFinanza News - fisco24_info : Leonardo: contratti preliminari per 50 nuovi elicotteri Aw09: All'Heli-Expo 2023; Cutillo: 'Culmine di tre anni di… - BJLiguria : Leonardo: contratti per 50 elicotteri e accordo di collaborazione con Metro Aviation - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #TechInnovazione Heli-Expo 2023: Leonardo annuncia contratti, accordo di collaborazione per il nuovo elicottero monomotore A… -