L’emergenza educativa è più grave di quella ecologica Aiutateci a sottrarre tanti ragazzi a un destino già scritto

(Di mercoledì 8 marzo 2023) di don Mario di Maio Nel 1979, ero Parroco. I miei giovani mi raccontarono allora, di avere tra gli amici, una persona che faceva uso di eroina, un giovane diplomato, che rivestiva anche un importante incarico, come dipendente del comune della mia città: Castellammare di Stabia. Con essi decidemmo di aiutarlo sebbene del tutto sprovveduti. Io, confesso, anche impaurito: era la prima volta che mi affacciavo a questo mondo del tutto sconosciuto. Da questa prima difficile esperienza nacque l’idea di realizzare una comunità di recupero. Trovai, allora, tanta sensibilità in una signora della Parrocchia che mi lasciò, per testamento, una discreta somma con la quale, a suo nome, realizzammo una struttura idonea su un terreno messo a disposizione della mia diocesi dal mio Vescovo, che benedisse la mia iniziativa. L’8 maggio 1991 accogliemmo i primi ospiti e da allora per la nostra comunità ...