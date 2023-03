Legno | è rottura sul contratto | sarà sciopero il 21 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Un pacchetto di otto ore di sciopero da svolgersi a livello territoriale il 21 aprile per i lavoratori del settore leg… - webecodibergamo : Un pacchetto di otto ore di sciopero da svolgersi a livello territoriale il 21 aprile per i lavoratori del settore… - ElenaFiero : RT @cislromagna: Da lunedì 27 febbraio sarà stato di agitazione con il blocco immediato degli straordinari e della flessibilità e assemblee… - marinelli_franz : RT @cislromagna: Da lunedì 27 febbraio sarà stato di agitazione con il blocco immediato degli straordinari e della flessibilità e assemblee… - FIMCISLROMAGNA : RT @cislromagna: Da lunedì 27 febbraio sarà stato di agitazione con il blocco immediato degli straordinari e della flessibilità e assemblee… -

... urta, con ogni probabilità, il basso fondale (una secca) e per effetto delladella parte ... In quel preciso momento una forte onda capovolge la barca die tutti i migranti cadono in mare ......spiegare perché nessuno quella notte è uscito in mare per andare a salvare un caicco di... Che sarà poi la causa delladel naufragio , dell'onda che spacca lo scafo. Ma quali luci possono ...... urta, con ogni probabilità, una secca e per effetto delladella parte inferiore dello ... In quel preciso momento una forte onda capovolge la barca die tutti i migranti cadono in mare ...

Legno arredo, il 21 aprile sciopero per il contratto Collettiva.it

A Bergamo 4mila addetti. Un pacchetto di otto ore di sciopero da svolgersi a livello territoriale il 21 aprile per i lavoratori del settore legno e arredo. Lo hanno deciso le segreterie nazionali di c ...Ventimiglia. E’ di 116.497,31 euro la stima per i lavori di sistemazione dei danni causati, il 17 e 18 gennaio scorsi, dalla mareggiata alla passeggiata a sbalzo di Ventimiglia, realizzata dalla prece ...