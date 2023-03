Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lecce-Torino: arbitro, assistenti e var: L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Uf… - VerFilippo : LECCE- TORINO h. 12.30 SACCHI PALERMO – MOKHTAR IV: RUTELLA VAR: MARINI AVAR: GHERSINI - romaforever_it : Designazioni Arbitrali 26ªGiornata di Serie A - Toro_News : ??| ARBITRO Le designazioni arbitrali della 26^ giornata: #LecceTorino a #Sacchi - gazzettaGranata : ESCLUSIVA TG – Vives: “Il Torino deve credere nel 7° posto e giocarsela. Il Lecce si salverà” -

... IV Doveri; VAR Valeri, AVAR Abisso); Bologna - Lazio (sabato, ore 20.45) - Maresca di Napoli (assistenti Bercigli/Cecconi, IV Feliciani; VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi);(domenica, ore ...... 'Un'impresa possibile' ma con lo spettro della disoccupazione Attualità [ 08/03/2023 ] 8 marzo: meno mimose a causa del clima, ma le scelgono 5 pugliesi su 10 Attualità [ 08/03/2023 ]...... 'Un'impresa possibile' ma con lo spettro della disoccupazione Attualità [ 08/03/2023 ] 8 marzo: meno mimose a causa del clima, ma le scelgono 5 pugliesi su 10 Attualità [ 08/03/2023 ]...

LECCE, MAGLIA STORICA PER GARA CONTRO TORINO Sport Mediaset

Il Lecce in campo con la maglia storica in occasione della gara di campionato di domenica 12 marzo contro il Torino. La societa' del presidente Saverio ...Scelti i direttori di gara della 26ª giornata di campionato: un solo precedente con i bianconeri per il fischietto della sfida con la squadra di Stankovic ...