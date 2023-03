Lecce Baschirotto | «Dobbiamo ritrovare l’equilibrio Nazionale? Non ci penso»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Federicoin conferenza stampa in vista della prossima sfida delcontro il Torino Federico, difensore del, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter e in vista della sfida con il Torino. Di seguito le sue parole. SCONFITTA CON L’INTER – «Purtroppo non è andata bene, ma l’Inter è una grande squadra. Siamo già proiettati alla partita contro il Torino». ERRORI DA EVITARE NEL FUTURO – «Bisogna stare attenti a perdere bene la palla, nel caso del primo gol non è stata fatta bene. Un peccato, ma non bisogna colpevolizzare nessuno». DA DEBUTTANTE IN SERIE A AD ASSENTE DI LUSSO – «Non mi sento un assente di lusso, chiunque mi sostituisca dà il massimo. Ognuno di noi è fondamentale per la salvezza». CONVOCAZIONE IN– «In ...

