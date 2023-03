(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dicono che oggi potrebbe anche nevicare, ma ieri ilè stato accolto da un cielo azzurro che non sembrava neppure Londra. Anche lo spettro della partita è così radicale: o neve o sole. Non c'è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gazzetta: 'Milan, fai il Diavolo e passi'. Aggressività, coraggio e la fantasia di Leao: 'Milan, fai il Diavolo e p… - MilanNewsit : Gazzetta: 'Milan, fai il Diavolo e passi'. Aggressività, coraggio e la fantasia di Leao - sportli26181512 : Leao, l’aggressività dello scudetto e la mente libera: Milan, serve una notte da Diavolo: Leao, l’aggressività dell… - IlRosso_nero : @EriErvinsadiku @carmi_ne @saIva___ Non è assolutamente uguale anche a parità di prestazione. Idem sabato, il fatto… - NicolaBernini : Inizio: buona aggressivita' Milan, vediamo se Theo attacchera' la fascia con la sua velocita' oggi che non c'e' la… -

Dicono che oggi potrebbe anche nevicare, ma ieri il Milan è stato accolto da un cielo azzurro che non sembrava neppure Londra. Anche lo spettro della partita è così radicale: o neve o sole. Non c'è ......inglesi che fanno dell'il loro punto di forza sarebbe un grosso errore. Firenze ha dimostrato che il Milan è convalescente, ma non ancora guarito e non può fare a meno del miglior...Poca tecnica, poca qualità e pocae moltissima speculazione dietro al punticino, alla ... Incidente di percorso L'assenza disi è sentita Testa alla Champions Lo capiremo già dalla ...