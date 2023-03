Le ragazze dell’Iran e il fuoco della rivolta che brucia il regime (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un’enorme folla applaude mentre una ragazza danzante getta il suo velo in mezzo a tanti altri in fiamme. Sopra un bidone di rifiuti rovesciato una donna con una bellissima chioma, first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un’enorme folla applaude mentre una ragazza danzante getta il suo velo in mezzo a tanti altri in fiamme. Sopra un bidone di rifiuti rovesciato una donna con una bellissima chioma, first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Prestiamo attenzione! Mi sembra d'aver capito che dopo 3 mesi di attacchi con agenti chimici a ragazzi e ragazze di… - matteosalvinimi : In Iran centinaia di ragazze avvelenate da gas tossico in tante scuole del Paese. Una vergogna. Se fosse confermata… - AndreaBrandani2 : RT @PinoRomeo6: ?? In occasione dell'8 marzo, le ragazze alzano cartelli in segno di protesta contro gli avvelenamenti seriali. Loro sono gl… - gzic45 : RT @PinoRomeo6: ?? In occasione dell'8 marzo, le ragazze alzano cartelli in segno di protesta contro gli avvelenamenti seriali. Loro sono gl… - Gb13Giovanna : RT @PinoRomeo6: ?? In occasione dell'8 marzo, le ragazze alzano cartelli in segno di protesta contro gli avvelenamenti seriali. Loro sono gl… -