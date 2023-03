Le proteste in Georgia contro la legge bavaglio ispirata alla Russia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi, in, per protestareil primo sì votato ieri dal Parlamento a unaversasugli “agenti stranieri”. Secondo i contestatori, questo provvedimento è uno strumento di cui il governo si doterebbe per intimidire media e organizzazioni non governative, sull’esempio di quanto fatto dal 2012 in. Alcuni dei manifestanti hanno anche tentato di fare irruzione nel Parlamento, sfondando le barriere di ferro davanti al cancello d’ingresso. La polizia, in assetto antisommossa, ha risposto sparandoi manifestanti gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Sui social media circolano numerose immagini dei manifestanti. In uno dei video, si vede in particolare una donna avanzare fiera sventolando una bandiera europea, ...