Le piccole cose della vita: il trailer della serie basata sul libro di Cheryl Strayed (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ecco il primo trailer de Le piccole cose della vita, la nuova serie basata sul libro di Cheryl Strayed che debutterà il 7 aprile su Disney+. Disney+ ha appena pubblicato il trailer delle serie originale intitolata Le piccole cose della vita, prodotta da ABC Signature e Hello Sunshine e interpretata da Kathryn Hahn. Tutti gli otto episodi della serie saranno disponibili da venerdì 7 aprile sulla piattaforma streaming in Italia. Basato sul bestseller di Cheryl Strayed, Le piccole

