Le Gallerie d'Italia di Napoli celebrano Artemisia Gentileschi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le Gallerie d'Italia di via Toledo a Napoli celebrano Artemisia Gentileschi con un'esposizione dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice romana. Fino al 19 marzo 2023 sarà possibile visitare la mostra "Artemisia Gentileschi a Napoli", che ricostruisce in maniera approfondita il periodo partenopeo della pittrice, documentato tra il 1630 e il 1654 e interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640. Un capitolo fondamentale nell'arte e nella vicenda biografica di Artemisia, che a Napoli non era stato mai oggetto di un'esposizione monografica così ampia. La mostra, realizzata in special collaboration con la National Gallery di Londra e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di ...

