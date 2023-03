Le famiglie dei migranti morti a Cutro hanno protestato per la gestione delle salme

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Non vogliono che vengano trasferite dalla Calabria senza il loro consenso, il ministero dell'Interno ha detto che non succederà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie d… - matteosalvinimi : Profonda tristezza per la morte dei due piloti nell’incidente avvenuto questa mattina alle porte di Roma. A nome di… - _Carabinieri_ : Tutta l'Arma dei #Carabinieri si stringe attorno alle famiglie dei piloti della @ItalianAirForce colpite dal lutto,… - LadyLisaDCantu1 : RT @_Carabinieri_: Tutta l'Arma dei #Carabinieri si stringe attorno alle famiglie dei piloti della @ItalianAirForce colpite dal lutto, espr… - Gattorazio1 : RT @cecilia_strada: Le famiglie delle vittime del #naufragio stanno protestando davanti al PalaMilone perché informati che le salme stanno… -

...prezzi " ha spiegato Gentiloni - si dovrebbero a poco a poco eliminare questi sostegni. Un altro messaggio chiaro, che riguarda anche l'Italia, dove le misure per le bollette die ...... si terrà la FestaCiliegi in fiore, che ogni anno anima la città con stand enogastronomici, spettacoli e giochi per le, indirizzando i partecipanti verso la ViaCiliegi, strada ...Ma nessunoquattro era presente. Secondo People, al rito hanno presenziato tra le 20 e le 30 persone. Tra di loro la mamma di Meghan, Doria Ragland, il padrino di Lilibet, il regista, ...

Percorsi di sostegno e accompagnamento alla genitorialità per le ... sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Parte con la volontà di sensibilizzare ma l’obbiettivo finale è togliere ai genitori il diritto all’immagine dei propri figli (come si legge nel quarto articolo). Perché all’apparenza sono solo foto e ...Dietrofront: il trasferimento di tutte le salme delle vittime del naufragio da Crotone al cimitero musulmano di Bologna non si farà. Grazie alla mediazione della Prefettura si è riusciti a dare una ri ...