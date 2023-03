Le due domande sulla strage di Cutro a cui Crosetto e Salvini non hanno ancora risposto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come sappiamo, l’Italia è il paese con il più gran numero di corpi militari o paramilitari di tutta Europa. Essi dipendono istituzionalmente da almeno otto ministri e ministeri ma le loro funzioni operative fanno normalmente capo al ministro e al ministero della Difesa. Nella drammatica vicenda del naufragio di Steccato di Cutro, che rientra nelle competenze territoriali del porto di Crotone, sono stati coinvolti molti soggetti e l’indagine della magistratura e cioè della Procura ma poi del Tribunale dovrà accertare le responsabilità di tutti questi soggetti a tutti i livelli per le conseguenze del naufragio e il mancato rispetto delle convenzioni internazionali, delle norme europee e della Costituzione italiana. Questi soggetti avrebbero dovuto – ciascuno per sé e collettivamente – agire con l’obiettivo principale di salvare la vita di bambini, donne e uomini che, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come sappiamo, l’Italia è il paese con il più gran numero di corpi militari o paramilitari di tutta Europa. Essi dipendono istituzionalmente da almeno otto ministri e ministeri ma le loro funzioni operative fanno normalmente capo al ministro e al ministero della Difesa. Nella drammatica vicenda del naufragio di Steccato di, che rientra nelle competenze territoriali del porto di Crotone, sono stati coinvolti molti soggetti e l’indagine della magistratura e cioè della Procura ma poi del Tribunale dovrà accertare le responsabilità di tutti questi soggetti a tutti i livelli per le conseguenze del naufragio e il mancato rispetto delle convenzioni internazionali, delle norme europee e della Costituzione italiana. Questi soggetti avrebbero dovuto – ciascuno per sé e collettivamente – agire con l’obiettivo principale di salvare la vita di bambini, donne e uomini che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Anche oggi un'occasione sprecata di #Piantedosi per rispondere ad alcune domande molto precise: chi… - elio_vito : Due domande ai faziosi: - Meloni sostenitrice di Bannon e Trump sarebbe di sincera fede atlantica e Schlein che ha… - Giorgiolaporta : @DarioNardella Scusi Sindaco, lei è stato eletto con 109 mila voti a #Firenze. Vuol dire che due suoi elettori su t… - robicassandra : RT @Ste_Mazzu: Di noi i francesi si faranno due domande: 'Stanno così tanto meglio rispetto a noi per pensioni, salari, sanità, welfare ecc… - solounastella : RT @Ste_Mazzu: Di noi i francesi si faranno due domande: 'Stanno così tanto meglio rispetto a noi per pensioni, salari, sanità, welfare ecc… -

Ora le rendite non rendono più ... Italia al secondo posto per numero di ricorsi nel 2022, con 63 domande di rinvio... Qual è la rete ... Italia - Francia: 16 punti per rafforzare la collaborazione su energia e spazio i due paesi hanno ... Citizenship income without abuses ...In Italia lo spoils system va bene solo se lo fa la sinistra Siamo alle solite! Due pesi e due ... Rdc, Inps: nei 2022 sono state respinte 240mila domande Su circa 1.290.000 domande di Reddito di ... Reddito cittadinanza depurato dagli abusi La differenza di fondo tra le due misure, Rdc e Mia, è evidente anche da un punto di vista politico. Domande entro le 12 del 3 marzo Reddito di cittadinanza, oltre 47mila percettori seguono corsi di ... ... Italia al secondo posto per numero di ricorsi nel 2022, con 63di rinvio... Qual è la rete ... Italia - Francia: 16 punti per rafforzare la collaborazione su energia e spazio ipaesi hanno ......In Italia lo spoils system va bene solo se lo fa la sinistra Siamo alle solite!pesi e... Rdc, Inps: nei 2022 sono state respinte 240milaSu circa 1.290.000di Reddito di ...La differenza di fondo tra lemisure, Rdc e Mia, è evidente anche da un punto di vista politico.entro le 12 del 3 marzo Reddito di cittadinanza, oltre 47mila percettori seguono corsi di ... Gr Legal vince a Bari per due inventori francesi Legalcommunity "Missili" rialzati, una domanda in pieno boom La Ferrari ha già raggiunto il suo proposito con la Purosangue: un successo doveva essere e così è stato visto il sold-out registrato ancor prima della presentazione ufficiale. A Maranello sono stati ... Napoli, Sala Assoli e Teatro Sannazaro, due teatri differenti, due cast diversi, e due spettacoli simili Sala Assoli - Teatro Sannazaro, dal 10 al 12 marzo 2023, venerdì 10 e sabato 11 ore 20:30, domenica 12 ore 18:00, «Un canto di Natale-processo al consumismo» da ... La Ferrari ha già raggiunto il suo proposito con la Purosangue: un successo doveva essere e così è stato visto il sold-out registrato ancor prima della presentazione ufficiale. A Maranello sono stati ...Sala Assoli - Teatro Sannazaro, dal 10 al 12 marzo 2023, venerdì 10 e sabato 11 ore 20:30, domenica 12 ore 18:00, «Un canto di Natale-processo al consumismo» da ...