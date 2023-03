Le donne vittime di violenza domestica rischiano il suicidio tre volte di più (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le donne che subiscono abusi domestici hanno tre volte più probabilità di tentare il suicidio. A rivelarlo, una recente ricerca. Gli attivisti per i diritti delle donne affermano che i risultati sono “scioccanti e spaventosi” e dovrebbero spingere medici di base, ostetriche, personale dei centri per l’impiego e altre che entrano quotidianamente in contatto con donne vulnerabili a iniziare a chiedere loro in modo regolare informazioni sulla loro sicurezza personale. Si è anche constatato che le vittime di abusi da parte di un partner hanno anche una probabilità tre volte maggiore di sviluppare autolesionismo e più del doppio del rischio di avere pensieri suicidi. I risultati provengono da un’analisi di Sally McManus, un’esperta di salute presso la City, Università di ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Leche subiscono abusi domestici hanno trepiù probabilità di tentare il. A rivelarlo, una recente ricerca. Gli attivisti per i diritti delleaffermano che i risultati sono “scioccanti e spaventosi” e dovrebbero spingere medici di base, ostetriche, personale dei centri per l’impiego e altre che entrano quotidianamente in contatto convulnerabili a iniziare a chiedere loro in modo regolare informazioni sulla loro sicurezza personale. Si è anche constatato che ledi abusi da parte di un partner hanno anche una probabilità tremaggiore di sviluppare autolesionismo e più del doppio del rischio di avere pensieri suicidi. I risultati provengono da un’analisi di Sally McManus, un’esperta di salute presso la City, Università di ...

