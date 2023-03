Le donne in carcere sono poche e di scarso peso criminale: serve un modello di detenzione nuovo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come Antigone, il nostro 8 marzo abbiamo deciso di dedicarlo a una particolare categoria di donne, quelle che vivono nelle carceri italiane. Abbiamo scelto infatti di presentare presso la Sala Zuccari del Senato “Dalla parte di Antigone. Primo Rapporto sulle donne detenute in Italia”. Le donne in carcere sono solo il 4,2% della popolazione detenuta complessiva, meno di 2.400 persone. Se già di carcere in generale si parla poco e male, di loro si parla ancora meno. E non è su di loro, bensì sulla ben più ampia parte maschile della detenzione, che il carcere si è basato per consolidare il proprio modello detentivo. Le donne rimangono una minoranza troppo spesso dimenticata nelle sue peculiarità ed esigenze specifiche, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come Antigone, il nostro 8 marzo abbiamo deciso di dedicarlo a una particolare categoria di, quelle che vivono nelle carceri italiane. Abbiamo scelto infatti di presentare presso la Sala Zuccari del Senato “Dalla parte di Antigone. Primo Rapporto sulledetenute in Italia”. Leinsolo il 4,2% della popolazione detenuta complessiva, meno di 2.400 persone. Se già diin generale si parla poco e male, di loro si parla ancora meno. E non è su di loro, bensì sulla ben più ampia parte maschile della, che ilsi è basato per consolidare il propriodetentivo. Lerimangono una minoranza troppo spesso dimenticata nelle sue peculiarità ed esigenze specifiche, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #ZeynabJalalian è una donna curda iraniana che ha passato ingiustamente 15 anni in carcere solo a causa del suo att… - matteosalvinimi : Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli… - AmnestyPerugia : RT @amnestyitalia: #ZeynabJalalian è una donna curda iraniana che ha passato ingiustamente 15 anni in carcere solo a causa del suo attivism… - MARCOTOMBESI2 : #ZeynabJalalian è una donna cruda iraniana che ha passato ingiustamente 15 anni in carcere solo a causa del suo att… - ultimoranet : Estradata in Italia la leader della mafia nigeriana Jeff Joy, ricercata dal 2010 anche in campo internazionale ed u… -