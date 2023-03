Le donne in carcere in Italia, una storia di discriminazione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le detenute sono appena il 4,2% del totale. Per loro meno possibilità di fare attività, un minor numero di percorsi scolastici e spazi più affollati che per gli uomini Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le detenute sono appena il 4,2% del totale. Per loro meno possibilità di fare attività, un minor numero di percorsi scolastici e spazi più affollati che per gli uomini

