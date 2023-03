Le donne devono dismettere i panni da uomo, per trasformare il sistema dall’interno (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Stefania Rotondo Nella commedia donne al Parlamento, Aristofane immagina che un gruppo di donne ateniesi, stanche del governo e travestite da uomini, decidano di infiltrarsi nell’assemblea cittadina al posto dei mariti per far approvare un decreto che attribuisca loro tutti i poteri politici. E ci riescono. Le donne di Atene destituiscono gli uomini da ogni carica e prendono le redini del governo. Esse si dimostreranno all’altezza più dei loro mariti, e ginecocrazia e buon governo si riveleranno la definitiva abdicazione dell’uomo di fronte alla donna, sommergendo nel ridicolo la civiltà che è creazione degli uomini. L’intento di Aristofane non fu quello di porre l’attenzione verso la partecipazione femminile alla politica (nel sistema di valori dell’autore l’idea di un governo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Stefania Rotondo Nella commediaal Parlamento, Aristofane immagina che un gruppo diateniesi, stanche del governo e travestite da uomini, decidano di infiltrarsi nell’assemblea cittadina al posto dei mariti per far approvare un decreto che attribuisca loro tutti i poteri politici. E ci riescono. Ledi Atene destituiscono gli uomini da ogni carica e prendono le redini del governo. Esse si dimostreranno all’altezza più dei loro mariti, e ginecocrazia e buon governo si riveleranno la definitiva abdicazione dell’di fronte alla donna, sommergendo nel ridicolo la civiltà che è creazione degli uomini. L’intento di Aristofane non fu quello di porre l’attenzione verso la partecipazione femminile alla politica (neldi valori dell’autore l’idea di un governo di ...

