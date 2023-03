(Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA - Lasubito in campo, classica seduta di scarico mattutina dopo il match di ieri all'Olimpico perso contro l'Az Alkmaar. Alle 11 tutti agli ordini di Sarri per voltare immediatamente pagina ...

ROMA - Lasubito in campo, classica seduta di scarico mattutina dopo il match di ieri all'Olimpico perso contro l'Az Alkmaar. Alle 11 tutti agli ordini di Sarri per voltare immediatamente pagina e pensare ...

Lazio, si pensa già al Bologna: le condizioni di Casale Corriere dello Sport

Il difensore, non al meglio già prima del match di Conference, è stato poi sostituito. E c’è sempre Pellegrini in attesa del debutto ...Sarri ne ha parlato in conferenza stampa: "Il presidente negli spogliatoi la pensava come me, è strano cambiare atteggiamento. Non è piaciuto neanche a lui". L'umore del patron non era certo dei ...