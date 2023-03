Lazio, nuovo innesto in dirigenza per il settore giovanili: ecco il sostituto di Bianchessi (Di mercoledì 8 marzo 2023) A pochi giorni dall'annuncio dell'addio di Mauro Bianchessi, la Lazio ha individuato chi sarà il nuovo responsabile del settore... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) A pochi giorni dall'annuncio dell'addio di Mauro, laha individuato chi sarà ilresponsabile del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ????? Ieri ha ottenuto il 14º clean sheet ??? Nei giorni è stato ospite ai microfoni di Lazio Style 1900 Official Mag… - Marco70230489 : Ho semplicemente in maniera del tutto educata esortato il nuovo paladino dei tifosi biancocelesti a parlare dell'er… - sportli26181512 : Lazio, nuovo innesto in dirigenza per il settore giovanili: ecco il sostituto di Bianchessi: A pochi giorni dall'an… - LALAZIOMIA : Lazio, nuovo innesto in dirigenza per il settore giovanili: ecco il sostituto di Bianchessi - alex_dx_ : #donatella #bianchi #candidata #presidente del #m5s rinuncia al #seggio alla #regione #lazio , questo il nuovo… -