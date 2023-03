Lazio | Lotito ha parlato alla squadra nello spogliatoio dopo la sconfitta contro l’AZ

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Claudio, presidente della, haladi ieriClaudio, presidente della, haladi ieriAlkmaar negli ottavi di finale di andata di Conference League. Al patron biancoceleste, come rivelato dallo stesso allenatore Maurizio Sarri in conferenza stampa, non gli è piaciuto l’atteggiamento con cui laè scesa in campo: «Il presidente negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - MauroScacco : @salomone_l @OfficialSSLazio La mancanza di realismo oltre che di competenza, rovina la #Lazio ?? Chi troppo vuole n… - MauroScacco : @radiosei La mancanza di realismo, oltre che di competenza, rovina la #Lazio ?? Chi troppo vuole nulla stringe, puoi… - Marco70230489 : Calleri fece una cosa che dovrebbe fare Lotito. Un laziale in cielo Forza Lazio presidente ?? - SCUtweet : @FuckTheVar @japocostante Sono situazioni diverse, certo. Come diversa era la fattispecie Lotito-tamponi quando la… -

De Siervo ha chiesto scusa per le sue parole, che avevano urtato alcuni club Roma 21/05/2022 - campionato di calcio serie A /- Hellas Verona / foto Image Sport nella foto: ClaudioA ...Maurizio Sarri, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in Conference League contro l'AZ: '...è sceso nello spogliatoio 'La pensava come me. Neanche a lui ...- AZ Alkmaar, Sarri: 'Al ritorno come i primi 25 minuti. Ho parlato con'Sarri guarda poi al ritorno: 'Dovremo fare 90 minuti come i primi 25 di stasera. Loro quando difendono bassi vanno ...

Lazio, Lotito deluso dalla squadra: niente sfuriate ma... La Lazio Siamo Noi

Il club biancoceleste, con una nota, esprime il cordoglio per la scomparsa di uno dei personaggi più importanti della storia laziale ...La Lazio ha reso nota la sottoscrizione di un accordo pluriennale con la NVP per la progettazione e realizzazione di tutti i nuovi ambienti digitali ufficiali e dell’ideazione di contenuti per la piat ...