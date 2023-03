Lazio ko in casa con l’Az Alkamar (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Lazio perde 2-1 in rimonta contro l'Az Alkmaar nell'andata degli ottavi di Conference. Dopo il quarto d'ora la Lazio la sblocca con Pedro. Lo spagnolo ha anche la chance del raddoppio, dall'altra parte palo per Mijnans ma il pari lo firma Pavlidis prima dell'intervallo, prima che Milinkovic-Savic colpisca la traversa. All'ora di gioco la ribalta Kerkez, mentre Felipe Anderson non trova il pareggio. Tra 9 giorni il ritorno in OlandaProgramma degli ottavi di finaleAndata giovedì 9 marzo; ritorno a campi invertiti il 15-16 marzo: Lazio-AZ Alkmaar 1-2 AEK Larnaca-West Ham Utd ore 18.45 Anderlecht-Villarreal ore 18.45 Sheriff Tiraspol-Nizza ore 18.45 Fiorentina-Sivasspor ore 21.00 Lech Poznai-Djurgården ore 21.00 Basilea-Slovan Bratislava ore 21.00 Gent-Istanbul Baiakiehir ore 21. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 marzo 2023) Laperde 2-1 in rimonta contro l'Az Alkmaar nell'andata degli ottavi di Conference. Dopo il quarto d'ora lala sblocca con Pedro. Lo spagnolo ha anche la chance del raddoppio, dall'altra parte palo per Mijnans ma il pari lo firma Pavlidis prima dell'intervallo, prima che Milinkovic-Savic colpisca la traversa. All'ora di gioco la ribalta Kerkez, mentre Felipe Anderson non trova il pareggio. Tra 9 giorni il ritorno in OlandaProgramma degli ottavi di finaleAndata giovedì 9 marzo; ritorno a campi invertiti il 15-16 marzo:-AZ Alkmaar 1-2 AEK Larnaca-West Ham Utd ore 18.45 Anderlecht-Villarreal ore 18.45 Sheriff Tiraspol-Nizza ore 18.45 Fiorentina-Sivasspor ore 21.00 Lech Poznai-Djurgården ore 21.00 Basilea-Slovan Bratislava ore 21.00 Gent-Istanbul Baiakiehir ore 21.

