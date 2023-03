Lazio, Donatella Bianchi rinuncia al seggio in Consiglio: il suo posto sarà preso dall’ex sindaco Zuccalà (Di mercoledì 8 marzo 2023) Regione Lazio. Donatella Bianchi ha preso la sua decisione nelle ultime ore per il Consiglio: la pentastellata non sarà una consigliera regionale del Movimento 5 stelle. La giornalista e conduttrice Rai ha deciso, dunque, di rinunciare all’incarico per la quale era stata eletta di recente. Era stata candidata nella scorsa tornata elettorale per la presidente della Regione Lazio supportata dalla coalizione formata dal M5s e dal Polo progressista di sinistra ed ecologista. La comunicazione è avvenuta tramite un comunicato ufficiale trasmesso alla Pisana. Quanto guadagna Francesco Rocca, il nuovo presidente della Regione Lazio? Stipendio Lazio, Bianchi rinuncia al seggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Regionehala sua decisione nelle ultime ore per il: la pentastellata nonuna consigliera regionale del Movimento 5 stelle. La giornalista e conduttrice Rai ha deciso, dunque, dire all’incarico per la quale era stata eletta di recente. Era stata candidata nella scorsa tornata elettorale per la presidente della Regionesupportata dalla coalizione formata dal M5s e dal Polo progressista di sinistra ed ecologista. La comunicazione è avvenuta tramite un comunicato ufficiale trasmesso alla Pisana. Quanto guadagna Francesco Rocca, il nuovo presidente della Regione? Stipendioal...

